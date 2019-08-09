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TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar iş çıkışının yaklaşmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan TEM bağlantı noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu. İSTOÇ’tan başlayan trafik, Mahmutbey kavşağına kadar devam etti. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
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