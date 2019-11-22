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TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:51 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

TEM otoyolu Ankara istikametinde seyreden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı.

Kazada ikiye ayrılan otomobildeki bir kişi öldü, biri kadın 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu trafik kazası

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