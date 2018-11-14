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TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 01:24 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkisinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda Kartal'dan Çamlıca istikametinde seyreden H.E. idaresindeki 34 JR 5689 plakalı otomobil, Ataşehir mevkisinde kontrolden çıkarak Yenisahra yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler araca saplandı, sürücü ise otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın sürücü koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan H.E, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir bariyer otomobil trafik kazası

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