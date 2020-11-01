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TEM Otoyolu’nda otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Osman Gazi Köprüsü ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Dilovası TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü ayrımında meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Osman Gazi Köprüsü ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Dilovası TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası’ndan İstanbul istikametine gitmekte olan M.Ç. idaresindeki 06 BS 8015 plakalı Skoda marka otomobil, Osmangazi Köprüsü ayrımında kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol ayrımında bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi. Çarptığı bariyerlere saplanarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü M.Ç. ve yanındaki 3 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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