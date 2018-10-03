TEM otoyolunda polis-şüpheli kovalamacası

İSTANBUL (AA) - Güngören’de bir kamyonetten mazot çalarken fark edildikleri polis ekiplerine yakalanmamak için TEM otoyolunda ters yönde kaçan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, park halindeki bir kamyonetin deposundan hortumla mazot çeken 3 kişi, devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilince araçlarıyla kaçmaya başladı.
TEM otoyolunda bir süre ters yönde ilerleyen şüpheliler, daha sonra araçtan inip yaya olarak kaçtı.
Şüphelilerden E.Y. (13) ile E.Y. (17) kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaçan E.D’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce poliste kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Zanlıların kaçtığı aracın daha önce trafikten men edildiği belirlendi.
Öte yandan, şüphelilerin polisten kaçarken TEM otoyolunda ters yöne girmeleri ve araçtan indikten sonra yaya olarak kaçma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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