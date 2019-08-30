HABER

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 01:52 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan özel halk otobüsü küle döndü.

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan özel halk otobüsü küle döndü. İçinde şoförden başka kimsenin olmadığı otobüsten sağ çıkan şoför yara almadan yangından yara almadan kurtuldu.
Yangın 00.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Otogar çıkışı Karadeniz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Usta idaresindeki 34 KA 6322 plakalı özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. İddiaya göre yakıt ikmali yapmaya giden ve içinde yolcu olmayan otobüsün şoförü arka taraftan alevlerin ve dumanların çıktığını gördü.
Kısa sürede otobüsü saran alevlerden çıkmayı başaran otobüs şoförü yara almadan yangından kurtuldu. Otoyolda otobüsün yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti.
Yaklaşık 1 saat süren söndürme ve otobüsü yoldan kaldırma çalışmaları sonucunda oluşan trafik normale döndü. Ekipler, otobüste çıkan yangının sebebini araştırmak için çalışmalara başladı.

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.