TEM Otoyolu’nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Sakarya TEM Otoyolu geçişinde seyir halindeyken lastikleri alev alan tırın yardımına diğer sürücüler yetişerek aracı tamamen yanmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan bir tırın dorse kısmında bulunan arka lastikleri alev aldı. Otoyolda ilerleyen inşaat malzemesi yüklü 34 CKJ 232 dorse plakalı tırın lastiklerinde çıkan yangını gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı. O esnada bölgeden geçen diğer sürücüler de araçlarını durdurarak yanan tıra su ve yangın tüpleriyle müdahale ettiler. Yoldan geçen sürücülerin de yardımıyla aracının yanan lastiklerini söndüren sürücü, yangının büyümesini önledi.

