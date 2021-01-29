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TEM Otoyolu’nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı

29.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekiplerince durdurulan ticari taksi içerisinde 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir ticari taksi durduruldu.

Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekiplerince durdurulan ticari taksi içerisinde 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir ticari taksi durduruldu. Aracın içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde 9 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.
Araç sürücüsü C.D. hakkında ’göçmen kaçaklığı’ suçundan işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler ise gerekli işlemleri için ilgili kurumlara teslim edildi.

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