HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM Otoyolu’nda tır devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu’nda tır devrildi: 2 yaralı

03.02.2021 21:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında kontrolden çıkan bir tır devrildi.

TEM Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında kontrolden çıkan bir tır devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada tırın hız kadranının 20 km’de takıldığı görülürken, kaza sonrası TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar istikametinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak için girdiği virajda Mustafa K. idaresindeki 27 HG 099 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada tır sürücüsü Mustafa K. ile araç içerisinde bulunan İbrahim Halil C., araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası yan yatarak bariyerlere giren tır içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki bir şahıs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bariyerlere çarpan tırın hız kadranının 20 km’de takıldığı görüldü.
Kaza sonrası TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluşurken, virajı alamayarak yol kenarına devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar havadan görüntülendiGebze'de fabrika yangını! Patlamalar havadan görüntülendi
71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar havadan görüntülendi

Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar havadan görüntülendi

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 3 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

Bursa'da, kaçak balık avlayan iki kişiye para cezası kesildi

Bursa'da, kaçak balık avlayan iki kişiye para cezası kesildi

Esenyurt'ta 3 şüpheli kovaladıkları kişiyi silahla vurdu

Kanlar içinde pizzacıya sığındı! İstanbul'da dehşet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.