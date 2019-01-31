HABER

TEM otoyolunda tır devrildi, trafik felç oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Kemerburgaz ayrımında sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi.

TEM otoyolu Kemerburgaz ayrımında sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Olay, saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında yaşandı. Yasin Ceylan (50) yönetimindeki 34 KC 5649 plakalı sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonun taşıdığı sıcak asfalt yola saçılırken, sürücü aracın içerisinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun Ankara istikametini dubalarla kapatarak çevre güvenliğini sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çekici ve iş makineleri de kaza bölgesine sevk edildi. Önce kamyonun yükünü boşaltan ekipler, ardından da kaldırılması için çalışmalara başladı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Elazığ'da, binadaki patlamaya klimalar neden olmuş Elazığ'da, binadaki patlamaya klimalar neden olmuş 
Yangında bir kişi hayatını kaybettiYangında bir kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücretler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücretler

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.