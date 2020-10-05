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TEM Otoyolu’nda tır devrildi, trafikte yoğunluk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 23:50 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan tır devrildi.

TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğunluk oluştu.
Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun C. idaresindeki 34 PV 2314 plakalı tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yola devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik bir süre tamamen dururken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyol üzerinde dubalarla önlem alarak tek şeritten trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise kazayı hafif yaralı atlatan sürücüye müdahale etti. Tır ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kaldırılırken, Edirne istikametinde trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayla ilgili ekiplerin başlattığı inceleme sürüyor.

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