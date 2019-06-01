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TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 23:54 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan trafik, gece saatlerinde durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan trafik, gece saatlerinde durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu devam ediyor. Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Dün akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerde durma noktasında geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Trafiğin sabah saatlerine doğru rahatlaması beklenirken, TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi
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