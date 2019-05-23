TEM Otoyolu'nda trafik kazaları

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 34 RC 3571 plakalı kamyonet, Kağıthane mevkisinde arızalanınca orta şeritte durdu. O sırada arkadan gelen başka bir otomobil de duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Meydana gelen kazanın ardından otoyol üzerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

İlk kazanın yaklaşık bir kilometre gerisinde oluşan ikinci kazada ise 34 UG 3848 plakalı otomobil, önünde seyreden ve yoğunlaşan trafik nedeniyle aniden yavaşlayan 06 LLG 31 plakalı otomobile arkadan çarptı.

34 UG 3848 plakalı otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, aracın sürücüsü ve yolculardan biri araçta sıkıştı.

İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazalara karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü.

