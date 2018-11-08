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TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 07:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Tem Otoyolu Mahmutbey gişeleri çıkışında Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir kişi öldü iki kişi yaralandı.  Kaza, sabah saat 05:30 sıralarında Tem Otoyolu Mahmutbey gişelerini geçince meydana geldi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Tem Otoyolu Mahmutbey gişeleri çıkışında Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir kişi öldü iki kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 05:30 sıralarında Tem Otoyolu Mahmutbey gişelerini geçince meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey gişelerinden Edirne istikametine seyir halinde giden Muhammed Ayhan(25) yönetimindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İddiaya göre, kontrolden çıkan kamyon içinde isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu 34 H 1175 plakalı otomobili de önüne alarak park halindeki bir başka kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü kupa da sıkışırken, otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfiaye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek kamyonun kupasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırıdı. Ayrıca sağlık görevlileri itfaiye ekipleri çalışırken kamyon sürücüsüne müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de kamyonun kupasında sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda kamyon sürücüsü Muhammed Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Hayatını kaybeden Muhammed Ayhan'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıdı. Polis ekipleri de olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan kamyonlar ve otomobil
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Kamyon sürücüsünün cansız bedeninin çıkarılması
- Trafikten görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detaylar

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