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TEM Otoyolu'nda trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Kurtköy mevkisindeki kaza nedeniyle otoyolda yoğunluk oluştu

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisinde meydana gelen trafik kazası, uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Kurtköy mevkisinde Ankara istikametine giden bir tır ve otobüsün karıştığı trafik kazasını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri önlem alırken, yolun ortasında kalan tır nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

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kurtköy trafik kazası

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