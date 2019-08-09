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TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesi TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, bariyerlere çarparak devrildi.

TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesi TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu İstanbul istikameti Hendek Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol ön lastiği patlayan Uğur K. idaresindeki plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekipleri kamyonda sıkışan sürücü Uğur K. ve Okan D. isimli 2 kişiyi çıkarttı. Kaza yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

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