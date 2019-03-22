Tem otoyolunda trafik kazası... 3 yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde iki panalvan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sularında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Ayhan A., yönetimindeki 34 LN 8592 plakalı minibüs, Mert T. K’nın idaresindeki 34 VE 4448 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mert T. K’nın kontrolündeki minibüs devrildi, sürücü Mert T. K’ ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kazada minibüs sürücüsü Ayhan A. ise yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye götürürken, polis ise yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

