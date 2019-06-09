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TEM otoyolunda yaşanan katliam gibi kazanın detayları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Harp Akademileri Tüneli’nde otomobil ile “makas” atarak önünde seyreden hafif ticari araca çarpan ve 3’ü çocuk 4 kişinin ölümüne sebep olan suç makinesi sürücü ile yanındakini kaçıran şahıslar, İstanbul polisince Bağcılar’da yakalandı.

TEM otoyolu Harp Akademileri Tüneli’nde otomobil ile “makas” atarak önünde seyreden hafif ticari araca çarpan ve 3’ü çocuk 4 kişinin ölümüne sebep olan suç makinesi sürücü ile yanındakini kaçıran şahıslar, İstanbul polisince Bağcılar’da yakalandı. Sürücünün yanında oturanın babası olduğu öğrenilen şahıs adliyeye sevk edilirken, kazayla ilgili detaylarda ortaya çıktı.
TEM otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli Edirne istikametinde dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, içerisinde Abdülsamet T.’nin de olduğu 34 RJ 5171 plakalı otomobille seyir halinde olan Yusuf A. araçların arasında “makas” atmaya başlamış, sürücü tünele girdiği esnada önünde seyreden ve Bursa’da aile ziyaretinden dönen 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araca çarpmıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın içerisindeki Seyhan Özçelik ve çocukları Hiranur (9) ve Musap (9) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 10 kişi de vücudunun çeşitli yerlerden yaralanmıştı.

Makas atan sürücü yolda üzerinde inerek kaçmış
Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, araçtaki şahısların Yusuf A. (23), Abdülsamet T. (29) ve Merve Ş. (17) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin dün geceden bu yana sürdürdüğü fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda şahısların sabaha karşı Selman U. ve Murat Ş. tarafından otomobil ile Antalya’ya kaçırıldığı belirlendi. Buraya kaçtığı tespit edilen şahısların peşine düşen polis, Burdur’a kaçan şahıslar Abdülsamet T., Selman U. ve Murat Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçla makas atarak kazaya sebep olan sürücü Yusuf A.’nın ise yol üzerine inerek başka bir yere kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan Abdülsamet T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken yanındaki diğer 2 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Abdülsamet T.’nin Burdur’a kaçarken ağabeyi Ahmet T.’nin kimliğini aldığı ve bununla birlikte yakalandığı belirlendi.

Beykoz’a yemeğe gidip alkol almışlar
Öte yandan kazadan hemen sonra Yusuf A. ve Abdülsamet T.’yi arkalarından takip ederek kendi aracına bindirip kaçıran baba Mehmet T., polis ekipleri tarafından Bağcılar’da gözaltına alındı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine götürülen şahıs, burada verdiği ifadesinde, Beykoz’a yemeğe gittiklerini ve Yusuf A. dahil alkol aldıklarını ve kaza yaşandıktan sonra şoka girdiklerini, bu yüzden oğlunu, Yusuf A.’yı ve Merve Ş.’yi aracına alarak kaçırdığını söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan baba Mehmet T. adliyeye sevk edildi.

7 şüpheliye işlem yapıldı, Yusuf A. aranıyor
Diğer yandan Yusuf A.’nın kullandığı otomobilin kiralık olduğu ve aracı kiralayanın ise Bahçeşehir Ispartakule’deki evine yapılan operasyonda gözaltına alınan Fatih İ. olduğu belirlendi. Evinde suç unsurları bulunması nedeniyle küçük yaştaki Fatih İ.’nin Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili Yusuf A.’ya yardım ve yataklık yapanlar dahil 7 şüpheliye işlem yapıldı. Bunlardan 4’ünün serbest bırakıldığı öğrenildi. Makas atan otomobili kullanan Yusuf A. ise halen aranıyor.

“Azad” ve “Umut” kod adını vermiş
Ayrıca kazaya karışan ve karışanlara yardımcı olan 7 kişinin “hırsızlık”, “adam kaçırma”, “nitelikli yağma” ve “uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu, şahısların hırsızlık çetesi üyesi oldukları da belirlendi. Şahıslardan Abdülsamet T.’nin bazı suçlardan aranmasının olduğu ortaya çıkarken makas atan araçta bulunan Merve Ş.’nin olaydan sonra polis verdiği ifade de Yusuf ile Abdülsamet’in adlarını yakalanmaması için “Azad” ve “Umut” kod adı verdiği bilgisine ulaşıldı.
İstanbul ve Burdur polisi makas atarak 3’ü çocuk 4 kişinin ölümüne neden olan Yusuf A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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