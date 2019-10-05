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TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 01:15 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile temizlik aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile temizlik aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Uzun süre boyunca durma noktasına gelen trafikte kuyruk oluştu.
Kaza saat 00.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Celaliye Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorlu istikametine seyir halinde olan 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsü ile bir belediyeye ait çöp toplama kamyonu çarpıştı.
Kaza sebebiyle otobüs içinde bulunan 8 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra civardaki hastanelere kaldırdı.
Kaza sebebiyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediliyor. Kazanın sebebi araştırılıyor.

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