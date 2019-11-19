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TEM otoyolunda yolcu otobüsünde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:22 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Mahmutbey Gişeleri’nde bir yolcu otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

TEM otoyolu Mahmutbey Gişeleri’nde bir yolcu otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Sürücünün dikkati faciayı önlerken yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM otoyolu Mahmutbey Gişeleri’nde bulunan bir yolcu otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Edirne’ye sefer yaptığı öğrenilen bir yolcu otobüsü, Mahmutbey Gişeleri’nde bir anda motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Otobüsün motor kısmından dumanların çıktığını gören şoför, aracı sağa yanaştırarak yolcuları indirip yangına müdahale etmeye çalıştı. Otobüsten inen yolcular ve trafikte diğer sürücüler itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağlarken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Şoför bey aracı sağa çekti, panik halinde bekledik”
Yaşanan olayı anlatan bir yolcu, “Araç seyir halindeydi. Otogardan çıktık, şoför bey sonra aracı sağa çekti. Panik halinde beklemeye başladık, bir sıkıntı vardı. Muavin gelerek bize araçtan inmemiz gerektiğini söyledi. Daha sonra biz çoluk çocuk aşağıya indik. Mağdur olarak kaldık, İstanbul’un göbeğinde böyle olmaması lazım. Araçların kaç servis yaptığını bilmiyorum ama sürekli yollarda gidip geliniyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil” dedi.
Ekiplerin çalışmaları sırasında mağdur olan yolcular ise uzunca bir süre refüjde bekledi. Yolcular firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Öte yandan yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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