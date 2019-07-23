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TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞINA GEÇMEK İSTERKEN TIR'IN ALTINDA KALDI

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 06:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN /İSTANBUL DHA   TEM Otoyolunda İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye TIR çarptı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN /İSTANBUL DHA

TEM Otoyolunda İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye TIR çarptı. TIR'ın altında kalan kişi feci şekilde can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenin parçalarını yoldan topladı.

Kaza saat 02:45 sıralarında İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Kazada TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 64 AZ 937 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Yapılan inceleme sonucu ölen vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Kazada ölen kişinin kimliğinin parmak izinden tespit edileceği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi alınan ceset Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza sebebiyle bölgede oluşan uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi. Cansız bedenin yola saçılan parçalarının toplanması ve cesedin yerden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

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