TEM otoyolunda yürekler ağızlara geldi! Kamyonetin kasasından yola düştü, sürücü son anda fark etti

Ümraniye TEM otoyolunda korku dolu anlar yaşandı. Bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğlen saatlerinde Ümraniye’de TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.

KONTEYNERİ SON ANDA FARK ETTİ! FACİADAN DÖNÜLDÜ

Köprü istikametine ilerleyen bir araç sürücüsü konteynerin yola düştüğünü son anda fark etti. Sürücünün dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, yol ortasında konteyneri gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

"İNANAMIYORUM"

Konteynerin yola düştüğünü fark eden sürücü, o anları gösteren videoda "Şu an önüme kamyondan bu düştü, inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Konteyner nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. (İHA)

