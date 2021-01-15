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TEM otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

15.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Düzce’de TEM Otoyolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi.

Düzce’de TEM Otoyolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ege S.’nin kullandığı 17 KJ 663 plakalı Volkswagen marka kamyonet, kar sebebiyle kayganlaşan yolda Yavuz K.’nın kullandığı 35 ACG 880 plakalı Ford marka ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin lastiği yola fırlarken, hafif ticari araç ise bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza yapan araçların arkasında seyir halinde olan M.A’nın kullandığı 78 YA 748 plakalı tır da, D.A’nın kullandığı 06 CFH 025 plakalı Scania marka tıra yandan çarptı. Kaza alanına yaklaşık 150 metre uzaklıkta olan 3 araç ise arka arkaya çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz K., sıkıştığı araçtan itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
Kazada yaralanan Yavuz K. ve Erol Ege S., olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yavuz K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya olay yerine gelerek bilgi aldı. Kaza sebebiyle Tem Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile otoyol yeniden trafiğe açıldı.

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