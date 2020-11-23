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  4. TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

23.11.2020 20:45 | Son Güncelleme:
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Düzce TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobile önce kamyon, ardından arazi aracı çarptı.

Düzce TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobile önce kamyon, ardından arazi aracı çarptı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir eden Hıdır Bakır idaresindeki 34 PB 1739 plakalı Citröen marka otomobil, Düzce TEM Otoyolu’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile aynı istikamette seyreden Cumali Öztürk idaresindeki 06 BIR 110 plakalı Iveco marka kamyon ve Şafak Karaer idaresindeki 34 DKU 991 plakalı Dacia marka arazi aracı çarptı. Zincirleme kaza sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Hıdır Bakır’ı olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Diğer araçta bulunan Zeynep Karaer, Yasincan Karaer, Taha Karaer ve Zübeyde Akın ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Savaş alanına dönen kaza yerinde emniyet ekipleri ve Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için temizlik yaptı.

“Ben buradayım babacım korkmana gerek yok”
Kazada yaralanan çocukların babası Şafak Karaer, çocuklarını teskin etmeye çalışarak, “Ben buradayım babacım, korkmanıza gerek yok. Annende burada, bende geleceğim” dedi. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten verilirken, araçların alandan kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü.

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