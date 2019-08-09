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TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı memleketinde ve tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşların araçları ile yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.TEM Otoyolu’nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile yoğunluk oluşmaya başladı.

TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

Kurban Bayramı’nı memleketinde ve tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşların araçları ile yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu’nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile yoğunluk oluşmaya başladı. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda ilerlemeye başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu.
Mesai saatleri sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği yoğunluğu arttı. Otoyolun İzmit geçişinde trafik ara ara durma noktasına gelirken, D100 Karayolu Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan trafik havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

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