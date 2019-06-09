HABER

TEM otoyolundaki kazada ölen anne ve çocukları toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

  İstanbul Beşiktaş'ta 'makas' atarak ilerleyen otomobil sürücünün sebep olduğu kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Akçil Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya (8) memleketleri Muş'un Hasköy ilçesinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta 'makas' atarak ilerleyen otomobil sürücünün sebep olduğu kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Akçil Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya (8) memleketleri Muş'un Hasköy ilçesinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.
Kaza, 8 Haziran günü saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne yönüne ilerleyen Nurullah Eray'ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan yolculardan Hiranur Özçelik ile kardeşi Yahya Özçelik yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ise Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ANNE ÇOCUKLARI YANYANA TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Muş'a gönderildi. İstanbul'da cenaze namazları kılınan anne Seyhan Akçil Özçelik, çocukları Hiranur ve Yahya Özçelik'in cenazesi Hasköy İlçe Mezarlığı'na götürüldü. Yakınları tarafından karşılanan anne ve çocukları yanyana kazılan mezarlarda dua ve gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Görüntü Dökümü
---------
-Cenazelerin araçtan çıkarılması
-Cenazelerin taşınması
-Cenazelerin toprağa verilmesi
-Kadınların ağıt yakması

(Süre: 01.59 Boyut: 104 MB)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)

=====================

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
10 yıl sonra şehit kabul edilen oğlu için mevlit okuttu10 yıl sonra şehit kabul edilen oğlu için mevlit okuttu
Van'da bayram tatilinde 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandıVan'da bayram tatilinde 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Kızılay'ın giydirdiği bebek bombardımanda yaşamını yitirdi

Son dakika! Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.