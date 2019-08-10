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TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bayram tatilcileri, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı

Bayram tatilcileri, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu’nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile yoğunluk dün itibari ile başlayan yoğunluk devam ediyor. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün öğlen saatleri itibari ile TEM Otoyolu’nda ilerlemeye başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu.

TEM Otoyolu’ndaki araç kuyruğu havadan görüntülendi
Mesai saatleri sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği dün gece saatlerinde durma noktasına geldi. Otoyolun İzmit geçişinde gece saatlerinde başlayan yoğunluk, sabaha kadar devam etti. Bayram tatilcilerinin yola çıkması ile oluşan yoğunluk TEM otoyolu ve D100 Karayolu Kocaeli geçişinde sürüyor. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ara ara durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı

TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı

TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı

TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı

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