TEM otoyolunu kilitleyen zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tünel içinde meydana gelen kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM otoyolu İzmit kesimi Korutepe tünelleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DJG 509 plakalı hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkması sonucu, 3 tır bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 27 P 2295 plakalı tırda sıkışan sürücü Ahmet A. adlı sürücü yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tünel içinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında ise TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında TEM otoyolunda trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

