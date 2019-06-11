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TEM Otoyolu’nu trafiğe kapatarak drift yapan trafik magandası yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe Bağlantı Yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, yolu trafiğe kapatarak dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan sürücü yakalandı.İstanbul TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe Bağlantı Yolunda geçtiğimiz günlerde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup yolu trafiğe kapatarak drift yapmış seyir halindeki sürücülerin canını hiçe saymıştı.

Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe Bağlantı Yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, yolu trafiğe kapatarak dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan sürücü yakalandı.
İstanbul TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe Bağlantı Yolunda geçtiğimiz günlerde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup yolu trafiğe kapatarak drift yapmış seyir halindeki sürücülerin canını hiçe saymıştı. Trafik magandalarının sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda 34 ROL 84 plakalı araç sürücüsü M.A.E. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan sürücü M.A.E.ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d ( Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi ) maddesine istinaden 5010 TL, 32/3 (Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması-abartı eksoz) maddesine istinaden ise 1002 TL cezai işlem uygulanarak toplamda 6012 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca 34 ROL 84 plakalı araç 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32/3 maddesine istinaden trafikten men edilmiştir. Bunun yanı sıra sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konulduğu kaydedildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü adli işlemleri yapılmak üzere Sadabad Polis Merkezine teslim edildi.

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