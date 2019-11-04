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TEM OTOYOLU'NU TRAFİĞE KAPATIP DRİFT YAPAN MAGANDALAR KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Ataşehir TEM Otoyolu’nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.  TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir TEM Otoyolu’nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.
TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-(CEP TELEFONU KAMERAS)
-Drift yapan düğün konvoyu
-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
-Muhabir anons
-Drift yapılan yoldan görüntüler
-Genel ve detay

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