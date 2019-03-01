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TEM Seyrantepe Mevkii'nde kaza, trafikte aksamalar yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde, bir hafriyat kamyonu, önünde aniden duran kamyonete çarptı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde, bir hafriyat kamyonu, önünde aniden duran kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan araçlar yüzünden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay, Türk Telekom Arena karşısında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NIM 12 plakalı kamyonetin sürücüsü köprü istikametine ilerlediği sırada, önündeki araçlar durunca aniden fren yaptı. Bu sırada, arkadan gelen 34 KB 2494 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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