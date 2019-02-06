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TEM SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:00 | Son Güncelleme

TEM Sultanbeyli'de bir üst geçide takılan tanker bir anda durdu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

TEM Sultanbeyli'de bir üst geçide takılan tanker bir anda durdu. Arkadan gelen 1 kamyon,1 TIR ve 4 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda trafik akışı durdu.

Kaza TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki tanker üst geçide takılınca bir anda durdu. Arkasından gelen araçlar fren yapınca tankerin arkasında zincirleme kaza meydana geldi. Tankere hiçbir araç çarpmazken, 1 kamyon, 1 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen vinçler ve kurtarıcı araçları kazaya karışan araçları yol kenarına aldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yol kenarına alınıp yolun temizlenmesinin ardından yol tekrara trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Kapanan yol

-Araçların kaldırılması

-Sürücüler ile röp.

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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