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TEM yolunda 5 araç çarpıştı; kilometrelerce kuyruk oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme kazada, 5 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul yönünün ulaşıma yarım saat kapanmasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM yolunda 5 araç çarpıştı; kilometrelerce kuyruk oluştu

Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme kazada, 5 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul yönünün ulaşıma yarım saat kapanmasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, kaza yaptıkları araçlarını 500 metre iterek, gişelerin yanındaki alana çekti.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Körfez gişeleri mevkisinde meydana geldi. Kural ihlali yaparak, araç kullanan sürücü yüzünden, iddiaya göre, Sadık Gümüş yönetimindeki 34 AV 9111 plakalı otomobil aniden yavaşladı. Arkadan gelen Orçun Ciritoğlu'nun kullandığı 35 AAD 905 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğlenilemeyen 34 GA 0531 plakalı hafif ticari araç, duramayarak yavaşlayan Gümüş'ün otomobiline arkadan çarptı. Kaza nedeniyle trafiğin yavaşlaması sonucu yaklaşık 50 metre gerideki Basri Dargın'ın kullandığı 54 GB 902 plakalı otomobil de duramayarak, 34 ASJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul yönü ulaşıma yarım saat kapandı. TEM yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin kaza yaptıkları araçlarını yaklaşık 500 metre iterek, gişelerin yanındaki alana çekmesiyle yol, trafiğe açıldı. Burada kendi aralarında kaza raporu dolduran sürücüler, olay yerinden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

TEM yolunda 5 araç çarpıştı; kilometrelerce kuyruk oluştuTEM yolunda 5 araç çarpıştı; kilometrelerce kuyruk oluştuTEM yolunda 5 araç çarpıştı; kilometrelerce kuyruk oluştuTEM yolunda 5 araç çarpıştı; kilometrelerce kuyruk oluştu

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