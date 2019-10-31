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TEM yolundaki tünelde nefes kesen kaza tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM yolu geçişinde, Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde, kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, TEM yolu geçişinde, Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde, kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Tünelde, araçta çıkan yangın söndürülürken, yaralıya müdahale edildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde, TEM yolu İzmit geçişinde bulunan Korutepe Tüneli'nde, kaza tatbikatı yapıldı. Nefes kesen tatbikatta senaryo gereği, tünel içinde kazaya karışan 2 araçtan 1'i alev alırken, diğer aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralıya müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri de yangının çıktığı araca su sıkarak, müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de yolu kısa süreli olarak trafiğe kapatarak, yangının söndürülmesini bekledi. Yaralının sedyeyle ambulansa bindirilmesi ve yangının söndürülmesinin ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.
TEM yolunda, gişelere uzak olması nedeniyle ulaşımın güç olduğu Korutepe Tüneli'nde, ekiplerin zamanında ve etkin müdahale imkanının ölçüldüğü tatbikat, başarıyla tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce TEM yolu üzerinde ulaşımın zor olduğu noktalarda benzer tatbikatların ilerleyen günlerde tekrarlanacağı öğrenildi.

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