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TEM yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 19:38 | Son Güncelleme

TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Sağlık görevlileri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu. İstanbul yönüne giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı zirleme kaza ulaşım

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