TEM yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, 1 otob\u00fcs olmak \u00fczere 5 arac\u0131n \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kazada yaral\u0131lara m\u00fcdahalede bulundu. \u0130stanbul y\u00f6n\u00fcne giden ara\u00e7lar D-100 Karayolu Bolu Da\u011f\u0131 ge\u00e7i\u015fine y\u00f6nlendirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNER Canl\u0131 yay\u0131nda g\u00f6r\u00fclmemi\u015f olay! 'Beni aldatt\u0131n, b\u00f6bre\u011fimi geri ver'Babas\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclen \u015eeyma Y\u0131ld\u0131z'\u0131n annesi konu\u015ftu
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