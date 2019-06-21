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TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen (56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen (56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın giriş katında yalnız yaşayan ve bir dönem TEMA Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen'in, yaklaşık 10 yıl önce ayrıldığı eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki oğlu, cep telefonuyla 2 gündür babasına ulaşamayınca amcası Yılmaz Çelen'e haber verdi. Yılmaz Çelen, gittiği evde yedek anahtarla kapıyı açarak girdi, ağabeyini yatakta hareketsiz buldu. Polis ekipleri, apartmanı saran kokudan dolayı maske kullanmak zorunda kaldı.
Yapılan incelemede, Çelen'in 2 gün önce öldüğü belirlendi. Bir çocuk babası Şaban Çelen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulunduTEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulunduTEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulunduTEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulundu

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