Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

Dürgen, yaptığı yazılı açıklamada, AYM'nin "hak ihlali" kararının kamu vicdanında derin yaralar açtığını belirterek, "Terör örgütüne açıktan destek niteliği taşıyan bildiriye imza atmış bu kişilerin hak ihlaline uğradığını değerlendirmek, şehit ve gazilerimize yönelik gerçekleştirilmiş bir hak ihlalidir. Verilen kararın millet ve kamu vicdanında yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Kararın vatan için canını vermekten çekinmeyen kahraman güvenlik kuvvetleri personelini derinden yaraladığını vurgulayan Dürgen, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin lehine olabilecek her türlü söylem ve kararın, akan kana ortak olmak anlamına geldiği bilinmelidir. TEMAD olarak anayasaya, kanunlara, demokrasiye, Cumhuriyete, vatanımızın birliği ve bütünlüğüne bağlılığımız tamdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarına hukuk sınırları ve meşru kanallar çerçevesinde sahip çıkacağımızı kamuoyunun takdirine saygıyla duyururuz."

