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TEMAD'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen: - "Akıncı'ya sarf ettiği sözlerin şehit ve gazilerimize yönelik saygı sınırını aştığını ve kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini hatırlatıyoruz"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerinin şehit ve gazilere yönelik saygı sınırını aştığını ve kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

TEMAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dürgen, Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözlerini kınadı.

Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerini, tarih bilinci ve bilgisinden uzak talihsiz bir açıklama olarak değerlendiren Dürgen, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm.' düsturuyla düşmanlarla gereken mücadele yapılmadan 'Yurtta sulh cihanda sulh'a sıra gelmeyeceğini ifade ediyoruz. KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar'ın da haklı olarak karşı çıkıp 'Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğunun tepkili olduğunu' ifade ettiği bu açıklama, aynı zamanda KKTC'nin bağımsızlığını inkardır. Sayın Akıncı'ya sarf ettiği sözlerin şehit ve gazilerimize yönelik saygı sınırını aştığını ve kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini hatırlatıyoruz."

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