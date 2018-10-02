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Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

2 Ekim Salı akşamı yapılacak Hadi yarışması heyecanla bekleniyor. Müzik temalı yeni yarışmada sorulacak bir soru için de ipucu paylaşıldı. Bu sefer ipucu bir müzik aleti ile ilgili. Temas etmeden, manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti nedir diye soruldu.

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 2 Ekim Salı 20.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Müzik temalı bu akşamki yarışma için bir müzik aleti ile ilgili sorunun ipucu verildi. İpucunda temas etmeden, manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti nedir diye soruldu.

TEMAS ETMEDEN ÇALINAN MÜZİK ALETİ

İpucunda sorulan mzik aletinin adı “theremin”dir. İsmini mucidi olan Rus Profesör Leon Theremin'den alır, 1928'de mucidi tarafından patenti de alınmıştır. Gerçek adı Termenvox veya Aetherphone'dur. Daha sonra İngilizceleşerek zamanla "Theremin" adını almıştır. Kontrolü iki metal anten arasında sağlanır, bu antenler aleti çalan kişinin ellerinin pozisyonunu algılarlar. Bir el ile titreşim dalgaları gönderilir, diğer el ile de sesin şiddeti ayarlanır. Theremin ürkütücü sesler ile birleşik bir alettir. Elektrik sinyalleri Theremin üzerinde büyütülür ve bağlı olan hoparlörlere gönderilir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.


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hadi ipucu Müzik aleti thremin

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