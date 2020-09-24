Temaslı kişiler hakkında yanlış bilgiye ceza

Türkiye'de koronavirüs salgınını kontrol altına almak için önlemler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı, temas ettikleri kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunan koronavirüs tanılı kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelgeye göre, koronavirüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak. Bu kişilerin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor.

Genelgede, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik veya yalan bilgi verildiğine dikkat çekildi. Ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi veya temasta olunmadığı halde farklı nedenlerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi eksik veya yalan bilgi verilen durumlar arasında sayıldı.

Üç aydan iki yıla kadar hapis ya da para cezası