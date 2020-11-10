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Temaslı oldukları kişileri bildirmeyen 3 korona virüs hastasına para cezası ve soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 13:02 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 3 kişi hakkında, temaslı oldukları kişileri bildirmedikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.Edinilen bilgiye göre, test sonucu pozitif çıkan hastalar E.D., E.İ.

Temaslı oldukları kişileri bildirmeyen 3 korona virüs hastasına para cezası ve soruşturma

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 3 kişi hakkında, temaslı oldukları kişileri bildirmedikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Edinilen bilgiye göre, test sonucu pozitif çıkan hastalar E.D., E.İ. ve H.Ö. izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada 3 şahsın, temasta bulundukları kişileri eksik bildirdikleri veya bildirmedikleri tespit edildi. Bunun üzerine 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa intikal ettirildi. Savcılık tarafından da 3 kişi hakkında "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatıldığı, ayrıca Kütahya Valiliğinin 25 Eylül 2020 tarihinde aldığı İl Hıfzıssıhha Kurul kararına istinaden 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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