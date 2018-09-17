Temassız ödemeler ağustosta yaklaşık 2 katına çıktı

İSTANBUL (AA) - Temassız ödeme adedi ağustosta 2017'nin aynı ayına göre yaklaşık 2 katına çıkarak 161 milyona ulaşırken, kullanıcılar temassız ödemeyi en fazla yemek ve market sektörlerinde tercih etti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos itibarıyla Türkiye'de 65,2 milyon kredi kartı ve 139,2 milyon banka kartı bulunuyor. Ağustosta 2017'nin aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 7, banka kartı sayısı ise yüzde 10 arttı.

Banka ve kredi kartlarıyla ağustosta toplam 71 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin 61,7 milyar lirası kredi kartı, 9,3 milyar lirası banka kartıyla gerçekleştirildi.

Banka kartıyla ödemelerde ağustosta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 38 artış yaşanırken, bu oran kredi kartında yüzde 13 oldu.

Banka kartlarının ödemelerde kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, ağustosta 9,3 milyar lira ile bugüne kadar gerçekleşen en fazla banka kartı ödeme tutarına ulaşıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki banka kartı payı ise yüzde 13,1'le rekor düzeye çıktı.