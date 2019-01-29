DİYARBAKIR (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır'a gelen üniversite öğrencileri, tarihi mekanları gezdi.

Aksaray, Giresun, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Ordu ve Sinop'taki yurtlarda kalan 150 öğrenci, Diyarbakır'daki program kapsamında KYK personeli ile şehrin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Öğrenci Rahime Erler AA muhabirine, ön yargıyla geldiği Diyarbakır'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını ifade ederek, "Türkiye'de bir kardeşlik ortamı var, kimse bunu bölemez." dedi.

Ordu'dan gelen Şifa Hatun Dinç ise Diyarbakır'ın binlerce çok farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını aktararak, "Huzurlu bir ortam var. İnsanlar bizi çok güzel karşıladı ve yardımcı oldu. Bu huzurlu ortamda gezmemizi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Biz Kürt'üyle, Türk'üyle kardeş bir milletiz." şeklinde konuştu.

Hava Altuner de korku ve ön yargıyla geldiğini ancak geldikten sonra bu algının yanlış olduğunu fark ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da güven ve huzur ortamının hakim olduğunu belirten Altuner, "Diyarbakır muazzam tarihiyle bize bambaşka bir bakış açısı sundu." ifadelerini kullandı.

Şevval Gözegir ise "Diyarbakır'da çok güzel vakit geçirdik ve çok beğendik. Diyarbakır buram buram tarih kokuyor. Özellikle Hasanpaşa Hanı, Ulu Cami ve Surların tarihi yapısı çok etkileyici." dedi.

