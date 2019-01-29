HABER

Tematik Kış Kampları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:24 | Son Güncelleme

KYK'nin Tematik Kış Kampı kapsamında Diyarbakır'a gelen 150 öğrenci tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır'a gelen üniversite öğrencileri, tarihi mekanları gezdi.

Aksaray, Giresun, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Ordu ve Sinop'taki yurtlarda kalan 150 öğrenci, Diyarbakır'daki program kapsamında KYK personeli ile şehrin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Öğrenci Rahime Erler AA muhabirine, ön yargıyla geldiği Diyarbakır'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını ifade ederek, "Türkiye'de bir kardeşlik ortamı var, kimse bunu bölemez." dedi.

Ordu'dan gelen Şifa Hatun Dinç ise Diyarbakır'ın binlerce çok farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını aktararak, "Huzurlu bir ortam var. İnsanlar bizi çok güzel karşıladı ve yardımcı oldu. Bu huzurlu ortamda gezmemizi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Biz Kürt'üyle, Türk'üyle kardeş bir milletiz." şeklinde konuştu.

Hava Altuner de korku ve ön yargıyla geldiğini ancak geldikten sonra bu algının yanlış olduğunu fark ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da güven ve huzur ortamının hakim olduğunu belirten Altuner, "Diyarbakır muazzam tarihiyle bize bambaşka bir bakış açısı sundu." ifadelerini kullandı.

Şevval Gözegir ise "Diyarbakır'da çok güzel vakit geçirdik ve çok beğendik. Diyarbakır buram buram tarih kokuyor. Özellikle Hasanpaşa Hanı, Ulu Cami ve Surların tarihi yapısı çok etkileyici." dedi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Vali Yerlikaya: İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyorVali Yerlikaya: İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyor
Uğur Mumcu katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde Ödemiş'te anıldıUğur Mumcu katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde Ödemiş'te anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"4. KYK Tematik Kış Kampları" Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sinema yasasını onayladı

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.