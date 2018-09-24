"Temayül yoklamalarını etkin şekilde yapacağız"

İBRAHİM YOZOĞLU - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde temayül yoklamalarını etkin şekilde yapacaklarını belirterek, "Buna ilişkin birtakım projelerimiz var. İlk kez bu sefer sadece anket değil, ankete benzer başka yöntemleri de devreye sokuyoruz." dedi. Giresun Çanakçı Egeköy Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'nce Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü'nde düzenlenen piknik organizasyonuna katılan Yavuz, gündeme ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 31 Mart 2019'da yerel seçimlere gideceğini, bu nedenle tüm birimlerin hazırlıklara başladığını aktaran Yavuz, "Her ne kadar basında bir ara 'AK Parti'de aday adaylık süreci başladı.' yönünde bilgi aktarımı olduysa da bizim aday adaylık sürecimiz başlamadı. Her bir birim genel merkezde hazırlıklarını sürdürüyor. Biz de Seçim İşleri Birimi olarak öyle. Şu sıralar bütün Türkiye'de seçim koordinasyon merkezi başkanlarının tespitini yapıyoruz. Bir yandan da teşkilat başkanlığı, il başkanlıklarıyla görüşerek kontrollü bir istifa, yani aday adaylıklarıyla ilgili süreci kontrollü şekilde sürdürmek için uğraş veriyor." diye konuştu.

Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanlığının da kendi sürecine ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Allah nasip ederse ilerleyen günlerde aday adaylık müracaatını da başlatacağız ama bunun için henüz verilmiş bir karar ve başlamış süreç yok." ifadesini kullandı. - "AK Parti çok güçlü gelenekleri olan bir parti" AK Parti'nin çok güçlü gelenekleri olan bir parti olduğunu vurgulayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güçlü teamülleri de var. Çok güçlü gelenekler oluşturduk. Bu geleneklerin derinleşmesi ve kökleşmesi, AK Parti'de daha da artarak devam etti. Buradan baktığımızda biz başka partiler gibi davranmak mecburiyetinde değiliz. Kendi geleneklerimiz ve tarzımızın gereğini hep yapıyoruz. Biz her şeyden öte bütün dönemleri hazırlık yaparak geçiriyoruz." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, çalışmaların bununla sınırlı olmadığını, teşkilatın eğilimini belirlemek amacıyla her seçim döneminde ciddi şekilde temayül yoklamaları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu seçim döneminde de bunu yapacaklarını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu seçimlerde temayül yoklamalarını etkin şekilde yapacağız. Buna ilişkin birtakım projelerimiz var. Bu teşkilat temayül yoklaması da ikinci unsur olarak önümüzde duruyor. Önümüzdeki aylarda bu çalışmayı yapacağız, takvimini şimdiden netleştirmedik ama bizim üçüncü bir yine müracaat ettiğimiz unsur var, o da anket. İlk kez bu sefer sadece anket değil, ankete benzer başka yöntemleri de devreye sokuyoruz. Şimdilik 'şunlardır' diyemeyeceğim. Ankete benzer şekilde bu değerlendirmemizi daha da çeşitlendirmeyi, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımları ve telkinleriyle sürdürüyoruz. Sonra da yine kendisinin komisyon başkanı olduğu bir komisyon, heyet son kararı verecek." Yavuz, "Adaylardan ne bekliyoruz?" diye herkesin soru yönelttiğini aktararak, AK Parti'nin kriterlerini anlamak için "1994 ruhu"na, "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği"ne gidilmesi gerektiğini dile getirdi. "Erdoğan belediyeciliği"nde, şeffaflık, saydamlık, hesap verilebilirlik, kolektif ruhla çalışma, dürüst ve ilkeli tutumla belediyeyi yönetmenin olduğuna dikkati çeken Yavuz, şatafat, lüks ve israftan uzak bir anlayışın hakim olduğunu söyledi.

Yavuz, gelecek süreçte belirlenecek adaylarda bu ve benzer özellikleri arayacaklarının altını çizerek, "Dolayısıyla en yürekten olanı, en milletle gönül köprüsünü muhkem kuranı, en iyi, doğru ve dürüst iş yapanı, AK Parti'nin misyonuna uygun hareket edeni ve millet nezdinde en fazla teveccüh ve mazhar olanı inşallah Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyetçe belirleyip seçmeye çalışacağız." dedi. - "Vatandaşlarda çok güzel bir sahiplenmişlik var" Vatandaşları dinlediklerini, olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Yavuz, "Vatandaşlarda çok güzel bir sahiplenmişlik var. Kendimi onlara tanıtınca kaç teyzeden duydum; 'O bizim parti, sen de bizim partidensin' diyor. 'Ben de sizin partidenim' demiyor. Zaten AK Parti'yi millet kurdu, bir yıl kadar üzerinden geçmişken de iktidara taşıdı. Dünyada böyle bir örnek yok." diye konuştu. Yavuz, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok sevdiğini vurguladı. - "Millet manipülasyonların farkında" Türkiye'nin ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Yavuz, vatandaşların da bunun farkında olduğunu anlattı.