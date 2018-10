Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

AK Parti her an seçim yapılacakmış gibi kendini hazır tutan bir partidir. Seçim koordinasyon merkezi seçim işleri bünyesinde kurulan ve operasyonel işleri yapan bir merkezdir. Orada olduğum için bir yandan 24 Haziran’ı koordine ederken bir yandan da yerel seçimlerin hazırlıklarını başlattım. Çünkü zaman kısaydı. AK Parti’nin geleneksel ama çok güçlü bazı yöntemleri var. Bu Cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanlığı sürecine dayanıyor. Orada sistematik hale getirilen bir takım geleneklerden söz ediyorum.

Biz seçim koordinasyon merkezlerini önemsiyoruz. Bunlar başka partilerde de olabilir ama bizde uygulandığı şekliyle yok. Şu an harıl harıl çalıştığımız SKM başkanları. Her ilden 3’er örnek alıyoruz. İl başkanları oturuyor kim daha iyi seçim sürecini koordine eder diye kafa yoruyor. En iyi yorabilecek 3 kişi üretiyor. Bu 3 kişiyi bize gönderiyor. Biz bu 3 kişiden hangisiyle daha iyi yol alırız diye oturup gerektiğinde mülakata tabi tutarak ve gerektiğinde yeniden araştırma yaparak güçlü seçim koordinasyon merkezleri başkanı yapıyoruz.

Kampanya başladıktan sonra tüm koordinasyonu SKM’ler üzerinden yapıyoruz. Artık o günler gol atma günleri. Bir örnekle izah edeyim. Çilek yetiştirdiğimizi düşünelim oy demek çilek demek olsun. Hepimiz o meyveyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Teşkilat başkanlığı fidesini dikiyor. Tanıtım medya suluyor bir başka birim onu kazıyor. İl başkanı onu gübreliyor kadın kolları başka bir şey gençlik kolları başka bir şey yapıyoruz. O meyve tam olgunlaştığı esnada bir el de uzanıp oradan alacak onu. O elin adı bizim SKM’lerimiz. O el o çileği tam olgunlaştığı anda kopartmalı ve doğru sepete atmalı. Biz bu eli en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Bu eli gerçeğe uyarlayalım. SKM’ler temayül süreçlerini, mülakat süreçlerini yürütüyorlar. Takvimin işleyişini sağlıyorlar. Genel başkan yardımcılarının, bakanların, her ilin aday programları var. Sandığın bütün işlemleri ve seçim akşamındaki seçim kurulunun tüm işlemleri koordine ediliyor. Nasıl önemsiz diyebiliriz? Seçim sandıkta kazanılır diyoruz. Sandık seçimin namusudur diyoruz. Her şeyi SKM’ler eliyle yapalım derken kadın ve gençlik kollarını bunun içine çekmezsek bu da olmazdı. SKM Başkan yardımcısı olarak bir kadın ve bir de gençlikten almak mecburiyeti var. Bunu alırken de kendi belirleyip alamaz. İl teşkilatlarımızdan şöyle bir eleştiri getiriyordu. Bazen kadın kolları hiç SKM’yi haberdar etmeden kendi başına program yapıyordu. Koordinasyon bozuluyordu. Koyduğumuz kuralla karmaşayı tamamen ortadan kaldırdık. SKM’lerin önemli bir özelliği de seçim sürecinin artıları ve eksilerini doğru şekilde gözlemlemek ve sonraki süreçlerde o hatayı bir daha yapmayalım diye raporlaştırmak.

Elbette gönül ittifakı. Tüm bunlar dikkate alınarak ne yapılacaksa yapılacak. Peki, AK Parti ne yapacak? Cumhur ittifakı olarak iki parti yan yana geldik önemli de işler yaptık ama ayrı partileriz. AK Parti olarak ülke menfaatlerini gerektiren bir iş varsa parti menfaatlerini ikinci plana iteriz. Parti menfaati söz konusu olduğunda kişi menfaati ikinci plana düşer. Böyle de olunca ilk akla gelen şey her yerden aday çıkartmaktır. Bunu açıkladık. MHP de İstanbul’da aday çıkartmayacağını açıkladı.Hamleler üzerine de iki görüşme yapıldı. 3.sü de yapılacak bugünlerde. Bu görüşme trafiği sonrası da her heyet durumu kendi genel başkanına yansıtacak. Muhtemelen genel başkanlar arasında görüşme olacak. AK Parti Türkiye’nin en büyük partisi. Ve teveccüh gerçekten fazla. AK Parti’den gitmiş oylar var 1 Kasım’a oranla. Ama AK Parti’den bu oylar başkasına gitmedi. Bu oylar sadece AK Parti’ye verilmedi. Tayyip Bey’e gittiği kadar milletvekillerine gelmedi. Milletin sağduyusuna çok güveniyoruz ve milletin mesaj verme kapasitesini de biliyoruz. Bizim mesaj alma kapasitemiz sorgulanamaz. Milletin nabzını tutma anlamında çok iyiyiz. Tayyip Erdoğan’ın da net yaklaşımı var. Bir tanesini az önce söyledim parti menfaati kişi menfaatinin önündedir. 2.yaklaşım milletimizin rotası neyse biz o rotadan gideriz.

Kesinlikle söylüyorum, hiç şüphe etmeden söylüyorum; millet kesinlikle kendisi gibi, siyasetçiler istiyor. Her dakika ulaşabildiği, her dakika da o siyasetçinin de ona ulaştığı, her derdiyle ilgilenen bir siyasetçi profilinden yana. Lüks içinde olmayan, israftan kaçınan, kayırmacılıkla işi olmayan, o belediyenin değerlerini en iyi yerde kullanan, halktan kopmayan, kapısını kapatmayan, üsten bakmayan kişiler istiyor. Halk Türkiye’nin başında yürütmede Recep Tayyip Erdoğan’ın olmasını kayıtsız şartsız istiyorum, ama senden biraz daha fazla şey istiyorum diyor. Ve biz bu seçimde daha fazla şey yapacağız. Mesela, biz buraya kadar nasıl geldiğimizi biliyoruz. Biz ilk geldiğimizde nasıl çamurdan-çukurdan kurtarırız diye düşünürdük bu şehirleri. Şimdi daha çevreci, daha yaşanabilir, daha modern şehirler, daha adaletin iyi işletildiği, bilginin daha kök saldığı, daha kültürel faaliyetlerin iyi kurguladığı, daha canlılara hürmetin olduğu bir süreci başlatmamız gerek.

Konuştuğunuz kişi erkek miydi?

Erkekte var kadında var onların içerisinde. Valla bunların üçü de bizim kırmızıçizgimiz dedim. Siz bizi saltanatçı sanıyorsunuz, çünkü biz Osmanlı’yı çok seviyoruz. Ama Osmanlı’yı çok seveceğimizden hareketle biz saltanatı cumhuriyetin yerine koyabilecek bir yaklaşım içinde olduğumuzu düşünmeniz hatadır. Biz cumhuriyeti gerçekten çok özümsemişiz ve çok değerli bizim için. Bizim en temel sorunumuzu söyleyeyim, Tayyip Bey’i çok iyi anlatabildiğimizi düşünmüyorum. Bizim yapacağımız en güzel büyük ustamız Recep Tayyip Erdoğan’ın ne yaptığını ve ne yapmak istediğini perdeyi tamamen çekerek ortaya koymaktır. Tayyip Bey Türkiye için bir şanstır, ümmet için bir şanstır, bu coğrafya için bir şanstır.

Son sorum sandık güvenliği. Seçim akşamına ilişkin türlü tartışmalar oluyor.

Sandık güvenliği anlamında dünyanın en güvenli ülkesiyiz. YSK her şeyi çok kurallı ve şeffaf bir şekilde yapmaktadır. Sandık güvenliği noktasında eleştiri getiren kişiler ya hariçten gazel okuyor ya da art niyetli manipülasyon yapıyor. Sandık başkanı olan kişiler partili değil artık kamu görevlilerinden. Kamu görevlileri arasından da kurayla seçiliyor başkan ve üyeler. Her sandıkta da beş tane partili görevli. Her sandıkta da her partinin müşahidi var. E be kardeşim, kurul üyeni, müşahidini doğru düzgün gönderirsen sandıkta sorun çıkar mı? Biz bir de sonuç alım sistemi yaptık, anlık sistem karşılaştırıyor. Bir hata varsa da fark ediyoruz ve gidip müracaat edip, itiraz edip düzeltiyoruz. CHP olarak sen bir sandığın başına adamını ver. Sandığın başına adam gönderemiyorsun, ondan sonra da diyorsun ki şöyle oldu böyle oldu. Bizim kurduğumuz sistemi kurmaya çalıştılar, adil seçim sistemi diye. Yasal olarak yanlış iş yapmalarına rağmen ben suç duyurusunda bulundum, üstüne gitmedim diye bakmayın. Neden? Öyle bir sistem kuruyorlar ki bu sistem ortam dinlemesinin müsait olduğu bir sisteme dönüştürüyorlar. Daha öğle saatlerinde oy kullanan herkesin CHP’lilerin sanki seçim sonucunu sandıktan açıklıyormuş gibi sisteme girdiler ve her bir oy kullananın rengini açıkladılar bu da suç. Ama bu suçları işleyerek yaptıkları programı bile yaşatamadılar, yaşatamazlar. Önce bakın bu muhalefet Türkiye’de değişmeyen ve dönüşmeyen birkaç şey var ve bunların başında muhalefet anlayışı geliyor. CHP kendini dönüştürmediği sürece AK Parti’yle yarışacak hale gelemez.