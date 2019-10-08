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TEM’de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 1 tır, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi.

TEM’de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 1 tır, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul-Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir tır, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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