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TEM'de 3 araç birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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