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TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

25.12.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda tır, kamyon ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda tır, kamyon ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Abdulkadir L. idaresindeki 06 MB 8002 plakalı Ford marka otomobil, İstanbul istikametinde seyir halindeyken aniden yavaşlayan bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Aniden şerit değiştiren otomobil, Şerafettin D. yönetimindeki 06 JSL 27 plakalı tır ve İkram A. idaresindeki 06 AR 4944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Suriye uyruklu Muhammed T. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammed T. hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilde bulunan kadın ve çocuklar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen Karayolları personeli kucağına aldığı küçük bir çocuğu ve yakınlarını araca bindirerek otoyoldan götürdü. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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