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TEM’de 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

02.02.2021 01:18 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Orhan Mersinli Viyadüğü mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Orhan Mersinli Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Gökhan K. yönetimindeki 06 CDF 553 plakalı Honda marka otomobile F.B. yönetimindeki 34 UH 8367 plakalı Subaru marka otomobil arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan R.T. yönetimindeki 34 BCN 271 plakalı tırda kaza yapan otomobillere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan K. ve aynı araçta bulunan Hüseyin K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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