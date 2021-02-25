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TEM’de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

25.02.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile yoğunluğun yaşandığı TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında trafiğin aniden yavaşlaması sebebiyle, sürücüleri öğrenilemeyen 34 CME 815 plakalı otomobil, 37 DE 005 plakalı BMW marka cip ve 06 FJ 6948 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların emniyet şeridine alınması sonrasında trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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